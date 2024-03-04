اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 05:20
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مجاهدو المقاومة فجروا عبوة ناسفة كبيرة بقوة اسرائيلية من لواء غولاني حاولت التسلل من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع جل العلام بصاروخ بركان ومنظومة المراقبة في موقع المطلة وحققوا إصابات مباشرة
اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة
منذ 20 mins
4 March، 2024
عاجل
البيرة
الضفة الغربية
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