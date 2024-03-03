اعترف العدو الصهيوني بمقتل 3 جنود واصابة 14 بينهم قائد فصيلة حالته خطيرة، وذلك في تفجير مبنى مفخخ في إحدى القوات الصهيونية المتوغلة شرق خانيونس..

وأعلن الجيش الصهيوني، مساء السبت، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة 14 آخرين بينهم خمسة بحالة خطيرة، في تفجير مبنى مفخخ بإحدى قواته المتوغلة في منطقة عبسان الكبيرة، شرق خانيونس، في كمين نصبه عناصر المقاومة.

وقال الناطق باسم جيش العدو إن عناصر المقاومة في قطاع غزة نصبوا كمينا لقوات الاحتلال وفجروا عبوتين ناسفتين زرعتا في مبنى، حين دخلته قوة إسرائيلية كانت “تعمل على تفكيك البنى التحتية” للمقاومة.

وقال إن قائد فصيلة بالإضافة إلى أربعة جنود في الكتيبة 450 أصيبوا بجراح خطيرة، في حين أصيب 9 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، ونقل جميع المصابين لتلقي العلاج في المشافي.