تعقد منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا استثنائيا، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بدعوة من السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية، ودولة فلسطين، والأردن، وإيران، لبحث عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، الثلاثاء المقبل.

وسيسبق الاجتماع، اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين في مقر المنظمة الاثنين المقبل، لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال، وبرنامج العمل وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في اليوم التالي.

وكانت المملكة استضافت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة الرياض، بتنظيم مشترك من قبل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي انبثقت عنها عدة قرارات، أهمها تكليف لجنة من وزراء الخارجية بدول الأعضاء في المنظمة للقيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية، للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.

وكانت المنظمة قد عقدت كذلك اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية، مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء فيها، بدعوة من المملكة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقدّم الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، وفريق قانوني، مؤخرًا، مرافعة شفوية باسم المنظمة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 26 شباط/ فبراير، استعرض فيها جرائم الكيان الإسرائيلي التي تقترفها في حق شعبنا الفلسطيني ولاسيما عدوانها على قطاع غزة، مؤكدا أن تل أبيب ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حاليًا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إلى جنب مرصد إعلامي أُطلق وباشر عمله، لرصد تلك الجرائم والانتهاكات ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.

المصدر: وكالة وفا