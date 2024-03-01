حيا نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس الشيعي على طريق مطار بيروت الدولي “المقاومة اللبنانية التي أخلصت لوطنها لبنان وشعبها بكل تنوعاته”، وتابع “التحية لأبنائنا وأهلنا الذين اضطرهم العدو الاسرائيلي إلى النزوح عن ديارهم التي سيعودون إليها حاملين راية النصر كما حملوها بل أفضل من بعد التحرير عام ألفين وبعد هزيمة العدو المخزية عام الفين وستة”.

وقال الشيخ الخطيب إن “الحري بالقوى السياسية في هذه الظروف الخطيرة أن تظهر وحدة الموقف الوطني حيال العدوان الصهيوني وتهديداته وعدم استغلال ما يقوم به العدو في السياسة في توجيه الاتهام للمقاومة بخلفيات طائفية ومذهبية فيما يخدم العدو ويبرر عدوانه على لبنان”، وتابع ان “المقاومة ملتزمة مصلحة لبنان ومراعية لها وما تقوم به تلتزم حدود ردع العدو أن يتمادى في رعونته وتهديداته للبنان مع التأييد المطلق لحق الشعب الفلسطيني في دفع الظلم والعدوان وتحرير الارض من العدو الغاصب والمتوحش والقاتل”.

وشدد الشيخ الخطيب على ان “واجب العرب والمسلمين وكل حر في هذا العالم أن يقوم بواجبه في العمل على إيقاف هذا العدو عن الاستمرار في القتل والذبح والتجويع للشعب الفلسطيني وتهديم البيوت على رؤوس الاطفال والنساء وملاحقتهم في العراء ومحاولات تهجيرهم القسري الى الدول المجاورة وتعريضهم لنكبة جديدة”، وشدد على “ضرورة إيصال المساعدات الانسانية لهم هو من أبسط واجبات المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي بالأخص حيث بدا واضحا تآمر المجتمع الدولي وتنكره للمواثيق والمعاهدات الدولية التي يدعي الدفاع عنها” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام