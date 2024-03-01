تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، أسقط ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، أسقط ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة 01-03-2024 مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 01-03-2024 م

‏20 شعبان 1445 هـ

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 29-02-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 29-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 12:20 استهداف موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:00 استهداف التجهيزات التجسّسيّة والفنيّة في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة ردًّا على العدوان الإسرائيلي.

– القطاع الغربي

1- الساعة 8:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 12:10 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلّة الكوبرا بالأسلحة الصاروخيّة.

3- الساعة 14:05 استهداف مستعمرة إيلون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيّين وآخرها استشهاد المواطنَين المسنَّين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا.

4- الساعة 18:00 استهداف مستعمرة غورين بصواريخ فلق، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيّين وآخرها استشهاد المواطنَين المسنَّين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا.

المصدر: موقع المنار