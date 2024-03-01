أكد الامام السيد علي الخامنئي أن العالم ينظر إلى هذه انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة ويترصدها الأصدقاء والأعداء

وشدد السيد الخامنئي بعد الادلاء بصوته في حسنية الامام الخميني في طهران مفتتحان إنتخابات مجلسي الشورى وخبراء الفيادة، العالم ينظر إلينا ليرى ماذا ستفضي إليه الانتخابات في إيران وأرجو أن نسعد الأصدقاء ونحبط مآرب العدو”.

وأضاف: “أوصي الشعب الإيراني بأنّ يتسابق في الأعمال الخيرية وأن ينتخب في الساعات الأولى”.





وإنطلقت اليوم الجمعة 1 آذار/مارس 2024، انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في جميع أنحاء البلاد، حيث يتنافس مرشحو هذه الإنتخابات على 290 مقعدًا في مجلس الشورى و88 مقعدًا في مجلس خبراء القيادة.

ويتنافس أكثر من خمسة عشر ألف مرشح، بينهم ألف وسبعمئة امرأة على ولاية جديدة لأربع سنوات في البرلمان الإيراني المؤلف من مئتين وتسعين مقعدًا، وتشكل نسبة ترشح المرأة في الدورة الثانية عشرة من الانتخابات التشريعة في ايران12%.

أما هيئات الرقابة ومجلس صيانة الدستور، فقد أجرت عمليات فحص لمؤهلات المرشحين، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وأعلنت عن 15 ألفًا و200 مرشح في عموم المحافظات الإيرانية لخوض الإنتخابات البرلمانية الثانية عشرة، من مختلف الجهات والأحزاب السياسية في إيران.

المصدر: وكالة يونيوز