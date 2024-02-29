اقتصاد| “حرب تعطيش” يفرضها العدو الاسرائيلي على أهالي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 12:22

اقتصاد| “حرب تعطيش” يفرضها العدو الاسرائيلي على أهالي غزة

منذ 49 mins 29 February، 2024
اقتصاد - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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