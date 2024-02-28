قالت “يديعوت أحرونوت” العبرية “إنّ الجيش (الصهيوني) عالقٌ في غزة، والجنود الأسرى مُرهقون، والجمهور “الإسرائيلي” غارق في المعلومات المشوّهة والكاذبة”.

واشار المحلل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ان “الجيش الإسرائيلي يفقد عددًا لا بأس به من القادة والمقاتلين، ولديه آلاف الجرحى، نحن بحاجة لتعبئة الصفوف، وقد نصل الى 12 ألف جندي إسرائيلي معاق.

يذكر ان الجيش الصهيوني يمارس منذ بداية الحرب تعتيما شديدا على حجم خسائره الكبيرة في جبهتي الجنوب والشمال ويتكتم على آثار المواجهات والصواريخ على الجنود والمواقع والقواعد العسكرية والمستوطنات جنوبا وشمالا بحسب ما تدل الوقائع الميدانية، ويسرّب اعلام العدو جزءا من حجم الخسائر والدمار والاضرار ولكن ليس بالصورة الكاملة.

المصدر: اعلام العدو