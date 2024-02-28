النفط يتراجع متأثرا بتزايد احتمالات تأجيل خفض أسعار الفائدة في أمريكا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 09:30

النفط يتراجع متأثرا بتزايد احتمالات تأجيل خفض أسعار الفائدة في أمريكا

منذ 20 mins 28 February، 2024
Neft Pipelines
اقتصاد - صفحات منوعة

تراجعت أسعار النفط في آسيا اليوم الأربعاء، إذ طغى احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على الدعم الذي تلقته الأسعار الثلاثاء من أنباء احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أي 0.36 بالمئة، إلى 83.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتسجل 78.59 دولار للبرميل.
كانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قد قالت أمس الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

المصدر: رويترز

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