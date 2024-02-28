لليوم الـ145.. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للعدوان الصهيوني على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2024 - 01:06

لليوم الـ145.. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للعدوان الصهيوني على غزة

منذ 24 mins 28 February، 2024
سرايا القدس - المقاومة في غزة
تقارير مصورة - فلسطين

تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ145 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

المصدر: موقع المنار

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