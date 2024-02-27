زار النائب السابق إميل رحمه اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعرض معه التطورات العامة في ضوء التصعيد الاسرائيلي والغارات التي تستهدف المدنيين في الجنوب، وابعاد الغارة الصهيونية على منطقة بعلبك. وكانت وجهات النظر متطابقة حول إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتنبه للمخططات الخبيثة التي ترمي إلى زرع بذور الفتنة في لبنان وتطويق تداعيات مثل هذه المخططات التي لا ترتكز الا على اضاليل واستغلال الحساسيات، وأن افضل ما يمكن ان يحصن لبنان هو التمسك بالوحدة الوطنية وتوطيد اساساتها، والتركيز على المشتركات الضامنة لهذه الوحدة.

المصدر: بريد الموقع