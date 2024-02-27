النائب السابق اميل رحمة زار النائب محمد رعد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 15:56

النائب السابق اميل رحمة زار النائب محمد رعد

منذ 30 mins 27 February، 2024
لبنان

زار النائب السابق إميل رحمه اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعرض معه التطورات العامة في ضوء التصعيد الاسرائيلي والغارات التي تستهدف المدنيين في الجنوب، وابعاد الغارة الصهيونية على منطقة بعلبك. وكانت وجهات النظر متطابقة حول إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتنبه للمخططات الخبيثة التي ترمي إلى زرع بذور الفتنة في لبنان وتطويق تداعيات مثل هذه المخططات التي لا ترتكز الا على اضاليل واستغلال الحساسيات، وأن افضل ما يمكن ان يحصن لبنان هو التمسك بالوحدة الوطنية وتوطيد اساساتها، والتركيز على المشتركات الضامنة لهذه الوحدة.

 

المصدر: بريد الموقع

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