وكالة الأونروا: لا يوجد مكان آمن ولا حتى داخل ملاجئ الأمم المتحدة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار هو الحل الوحيد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 15:54
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العدوان الصهيوني يتواصل على قطاع غزة لليوم الـ144 والمقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في كافة المحاور
وزارة الصحة في غزة: مجمع ناصر بحاجة الى سلسلة إصلاحات عاجلة من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو 1.8 مليون مواطن
وكالة الأونروا: لا يوجد مكان آمن ولا حتى داخل ملاجئ الأمم المتحدة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار هو الحل الوحيد
منذ 2 ساعة
27 February، 2024
عاجل
غزة
وكالة الأونروا
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