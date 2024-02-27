وكالة الأونروا: لا يوجد مكان آمن ولا حتى داخل ملاجئ الأمم المتحدة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار هو الحل الوحيد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 15:54

وكالة الأونروا: لا يوجد مكان آمن ولا حتى داخل ملاجئ الأمم المتحدة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار هو الحل الوحيد

منذ 2 ساعة 27 February، 2024
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