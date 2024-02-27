ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بموارد الذهب الأسود

. وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.73 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.19% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 82.67 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.17% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات موقع “بلومبرغ”.

وفي تعاملات أمس الاثنين، تحولت أسعار الذهب الأسود للارتفاع في التعاملات المسائية، مع تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر.

المصدر: رويترز