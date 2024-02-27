إنفوغراف | 3 أيام تفصل عن موعد الإنتخابات البرلمانية الإيرانية ومجلس الخبراء في الأول من آذار/ مارس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 09:50

إنفوغراف | 3 أيام تفصل عن موعد الإنتخابات البرلمانية الإيرانية ومجلس الخبراء في الأول من آذار/ مارس

منذ 50 mins 27 February، 2024
iran-election
ايران - عربي وإقليمي
محمد عساف

أيام ثلاث تفصل الشعب الإيراني عن المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها يوم الجمعة المقبل في الأول من آذار/مارس

وأجريت خلال العقود الأربعة الماضية  ومنذ انتصار الثورة الإسلامية في شباط/فبراير عام 1979 حتى الآن، 11 جولة انتخابية لاختيار نواب البرلمان وستجري الجولة الثانية عشرة منها في الأول من مارس المقبل لتعيين 290 ممثلًا لمدة 4 سنوات.

ايران انتخابات

وفي نفس اليوم الإنتخابي ستقام انتخابات مجلس خبراء القيادة في دورته السادسة لتعيين 88 ممثلا لمدة 8 سنوات.

ويعدّ مجلس خبراء القيادة الإيرانية، محوراً أساسياً في إيران، حيث عهد إليه الدستور، مهمة تعيين قائد الثورة  والإشراف على عمله.

ايران خبراء

 

المصدر: موقع المنار

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