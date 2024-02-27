أيام ثلاث تفصل الشعب الإيراني عن المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها يوم الجمعة المقبل في الأول من آذار/مارس

وأجريت خلال العقود الأربعة الماضية ومنذ انتصار الثورة الإسلامية في شباط/فبراير عام 1979 حتى الآن، 11 جولة انتخابية لاختيار نواب البرلمان وستجري الجولة الثانية عشرة منها في الأول من مارس المقبل لتعيين 290 ممثلًا لمدة 4 سنوات.

وفي نفس اليوم الإنتخابي ستقام انتخابات مجلس خبراء القيادة في دورته السادسة لتعيين 88 ممثلا لمدة 8 سنوات.

ويعدّ مجلس خبراء القيادة الإيرانية، محوراً أساسياً في إيران، حيث عهد إليه الدستور، مهمة تعيين قائد الثورة والإشراف على عمله.

المصدر: موقع المنار