إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 03:44

إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 27 February، 2024
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