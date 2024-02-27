الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف بالقصف المدفعي المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 02:12

الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف بالقصف المدفعي المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة

منذ 33 mins 27 February، 2024
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