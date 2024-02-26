جيش العدو يعترف بإصابة 2974 ضابطاً منذ بداية الحرب منهم 1408 خلال العملية البرية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 15:32

جيش العدو يعترف بإصابة 2974 ضابطاً منذ بداية الحرب منهم 1408 خلال العملية البرية في غزة

منذ 1 ساعة 26 February، 2024
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