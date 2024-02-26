مراسل المنار: غارات صهيونية معادية تستهدف سهل عدوس في بوداي وبلدة حوش تل صفية في محيط بعلبك شرقي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2024 - 12:30

مراسل المنار: غارات صهيونية معادية تستهدف سهل عدوس في بوداي وبلدة حوش تل صفية في محيط بعلبك شرقي لبنان

منذ 25 mins 26 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة