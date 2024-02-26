انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع متابعة الأسواق لمحادثات باريس حول هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.43% إلى 76.16 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.38% إلى 81.31 دولار للبرميل.

ويوم الجمعة الماضي، هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.7% إلى 76.49 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود خام “برنت” بنسبة 2.45% إلى 81.62 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخامان قد أنهيا تعاملات الأسبوع الماضي التداولات على تراجع بأكثر 2%.

المصدر: روسيا اليوم