صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجولان السوري المحتل واشتباه بتسلل طائرات بدون طيار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 06:14

صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجولان السوري المحتل واشتباه بتسلل طائرات بدون طيار

منذ 1 ساعة 26 February، 2024
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