اعتقال نحو 10 آلاف شخص في الاكوادور منذ إعلان الحكومة الحرب ضد الجريمة المنظمة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 04:40

اعتقال نحو 10 آلاف شخص في الاكوادور منذ إعلان الحكومة الحرب ضد الجريمة المنظمة

منذ 7 mins 26 February، 2024
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