الطيران الحربي يستهدف منزل يعود لعائلة معمر جنوب خانيونس وعدد من الاصابات يصل إلى مستشفى غزة الأوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 04:40

الطيران الحربي يستهدف منزل يعود لعائلة معمر جنوب خانيونس وعدد من الاصابات يصل إلى مستشفى غزة الأوروبي

منذ 50 mins 26 February، 2024
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