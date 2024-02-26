شهيدان بينهم امرأة و14 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرقي مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 04:40

شهيدان بينهم امرأة و14 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرقي مدينة خانيونس

منذ 52 mins 26 February، 2024
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