استشهد أربعة مواطنين، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا برفح، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا شمال رفح، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم سيدة وطفل، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 29,692 مواطنا، وإصابة 69,879 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

هذا وكان رئيس المرصد الأورومتوسطي قد اعلن ان “الإعلام الإسرائيلي يمارس ضخاً دعائياً موجهاً للجمهور الفلسطيني حول التهدئة المفترضة، زاعماً أن الخلاف يتمحور حول قضية الأسرى، في حين أن جوهر الخلاف وفق أطراف مطلعة يتمحور حول الرفض الإسرائيلي لوقف العدوان وعودة النازحين وتدفق المساعدات والانسحاب من القطاع”.

المصدر: وكالات