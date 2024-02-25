مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية في تلة “الحمامص” و رشقات رشاشة من مستعمرة المطلة بإتجاه بلدة كفركلا و من موقع العباد بإتجاه الأحياء الشرقية لبلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 23:34

مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية في تلة “الحمامص” و رشقات رشاشة من مستعمرة المطلة بإتجاه بلدة كفركلا و من موقع العباد بإتجاه الأحياء الشرقية لبلدة حولا

منذ 48 mins 25 February، 2024
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