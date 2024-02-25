وصول نحو 20 مصابا إلى مجمع الشفاء إثر قصف مواطنين قرب دوار النابلسي جنوبي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 18:08

وصول نحو 20 مصابا إلى مجمع الشفاء إثر قصف مواطنين قرب دوار النابلسي جنوبي مدينة غزة

منذ 2 ساعة 25 February، 2024
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