كتائب القسام تشتبك مع قوة راجلة مكونة من 15 جندياً بعد استهدافهم بقذيفة أفراد أثناء تواجدهم داخل أحد المنازل في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس ما أدى إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 16:06

كتائب القسام تشتبك مع قوة راجلة مكونة من 15 جندياً بعد استهدافهم بقذيفة أفراد أثناء تواجدهم داخل أحد المنازل في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس ما أدى إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح

منذ 2 ساعة 25 February، 2024
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