إعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ضابط وجنديين من نخبة لواء جفعاتي خلال المعارك جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 09:18

إعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ضابط وجنديين من نخبة لواء جفعاتي خلال المعارك جنوب قطاع غزة

منذ 35 mins 25 February، 2024
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