الناطق باسم الصحة في غزة أشرف القدرة:الاحتلال استهدف منزل الفنان محمود زعيتر بدير البلح ورصدنا حتى الآن 23 شهيدًا و50 مصابًا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 23 2024 - 21:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيه إصابات مباشرة
الناطق باسم الصحة في غزة أشرف القدرة:الاحتلال استهدف منزل الفنان محمود زعيتر بدير البلح ورصدنا حتى الآن 23 شهيدًا و50 مصابًا
منذ 56 mins
23 February، 2024
عاجل
اشرف القدرة
الصحة بغزة
التعليقات
ذات صلة
القدرة: الاحتلال يواصل تشديد الخناق على مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خانيونس
اشرف القدرة: الاحتلال يستخدم سلاح التجويع لتحقيق ارقام قياسية في جرائم الابادة الجماعية
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يعزل مستشفيات خانيونس ويرتكب جرائم إبادة جماعية غرب المحافظة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة