الناطق باسم الصحة في غزة أشرف القدرة:الاحتلال استهدف منزل الفنان محمود زعيتر بدير البلح ورصدنا حتى الآن 23 شهيدًا و50 مصابًا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 21:22

الناطق باسم الصحة في غزة أشرف القدرة:الاحتلال استهدف منزل الفنان محمود زعيتر بدير البلح ورصدنا حتى الآن 23 شهيدًا و50 مصابًا

منذ 56 mins 23 February، 2024
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