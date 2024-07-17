وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38794 شهيدًا و89364 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 14:22

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38794 شهيدًا و89364 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

منذ 29 mins 17 July، 2024
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