اعلام العدو: اطلاق رشقة صاروخية جديدة باتجاه مرتفعات  ‫الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 01:16

اعلام العدو: اطلاق رشقة صاروخية جديدة باتجاه مرتفعات  ‫الجولان

منذ 58 mins 23 February، 2024
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