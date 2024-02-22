المقاومة الاسلامية تزف الشهيدين هشام حسين عبد الله وحسن محمود صالح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 21:56

المقاومة الاسلامية تزف الشهيدين هشام حسين عبد الله وحسن محمود صالح

منذ 51 mins 22 February، 2024
علم حزب الله
لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن محمود صالح “جعفر” مواليد عام 1973 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هشام حسين عبدالله “أبو زينب” مواليد عام 1987 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

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