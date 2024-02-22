أفاد تقرير صادر عن حملة “Pregnant Then Screwed” أن إنجاب الأطفال في بريطانيا أصبح بمثابة “انتحار مالي” للعديد من العائلات مع ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال.

وأوضح الاستطلاع أن زهاء 46% من الآباء والأمهات ممن لديهم طفل دون سن الخامسة، يقولون إنهم غارقون في الديون أو اضطروا إلى السحب من مدخراتهم المالية لدفع تكاليف رعاية أطفالهم، بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي.

واعترف نحو 70% من الأمهات أنه “بعد دفع تكاليف رعاية الأطفال، ليس من المجدي من الناحية المالية” أن يعملن.

وكشف التقرير أيضا أن تكلفة رعاية الأطفال دفع أكثر من نصف الأمهات (52.5%) إلى إجراء عملية إجهاض.

وقالت جويلي برييرلي، الرئيس التنفيذي لمنظمة Pregnant then Screwed: “نحن لا نواجه أزمة تكلفة المعيشة فحسب، بل لدينا أزمة تكلفة العمل التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأمهات، وعندما تؤدي فكرة إنجاب المزيد من الأطفال إلى التضحية بدخلك، فإن الإنجاب يبدو وكأنه انتحار مالي. وقد يصبح الأمر بمثابة سلعة فاخرة، ولا يستطيع الاقتصاد دفع هذا الثمن”.

وتؤكد أن العديد من الأهالي في بريطانيا الذين يريدون إنجاب المزيد من الأطفال لا يستطيعون تحمل تكاليف ذلك، حيث أظهرت بيانات موقع Money Helper التابع للحكومة أن متوسط تكلفة إرسال طفل دون سن الثانية إلى الحضانة بدوام كامل في بريطانيا يكلف زهاء 270 جنيها إسترلينيا (342 دولارا) في الأسبوع، أو أكثر من 14000 جنيه إسترليني (17728 دولارا) سنويا.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بخفض تكاليف رعاية الأطفال ابتداء من أبريل. ومع ذلك، فإن حوالي 90% ممن شملهم الاستطلاع لا يصدقون وعود الحكومة.

يذكر أن الحملة تمثل عينة مكونة من 5870 مشاركا تم اختيارهم عشوائيا من مجموعة مكونة من 35800 شخص شاركوا في الاستطلاع.

المصدر: روسيا اليوم