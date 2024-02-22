شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت أسرى محررين وناشطة سياسية من رام الله، وتخللها اندلاع مواجهات واشتباكات في عدة مناطق.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، بينهم الناشطة السياسية فادية البرغوثي والتي اعتقلها بعد اقتحام منزل زوجها الأسير محمود البرغوثي.

وعرف من المعتقلين ببيت ريما ودير غسانة: محمود إميل الريماوي، ومحمود عماد الريماوي، وعلي الثلجي الريماوي وأنس حمودة البرغوثي، وأحمد سائد الريماوي، وعبد الله البرغوثي ويحيى حسن الريماوي، وآدم أنس الريماوي ، ومريد نجاح البرغوثي.

واقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام صوب الشبان الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير الحطب، واعتقلت الشاب يعقوب الاشقر ابن الشهيد عبد العزيز الأشقر من منزله، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن شرق نابلس.

واقتحمت مدينة نابلس من جهة شارع القدس، واقتحمت مخيم بلاطة شرقي المدينة، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات أصيب خلالها مواطنان بجروح.

وتمكن الشباب المقاوم من تفجير عبوات ناسفة بقوات الاحتلال، وسط إطلاق نار واشتباكات في مخيم بلاطة بالتزامن مع اقتحام جرافة للاحتلال شارع السوق.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابتين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقا، وداهمت عددا من المباني السكنية في الضاحية وتحديدا المحاذية للمخيم، وأجرت عمليات تفتيش وتمشيط فيها وفي الأراضي المجاورة، ونشرت قناصتها في المنطقة، وأطلقت الأعيرة النارية بكثافة،.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال قرب مخيم طولكرم، فيما سمعت أصوات انفجارات عديدة.

وفي جنين، استهدف مقاومون قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة فقوعة بعبوات شديدة الانفجار، وسط اندلاع مواجهات في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة شمال شرق جنين، وسيّرت آلياتها في القرية.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، واعتقلت المواطنين محمد سليمان جهالين ورأفت محمد دحبور بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر.

ودمرت قوات الاحتلال دوار الشهداء وسط مخيم عقبة جبر، بينما استهدفت مجموعة من الصحفيين بالرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع خلال تغطيتهم الاقتحام.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل وداهمت عدة منازل، كما اقتحمت مدينة يطا جنب الخليل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام