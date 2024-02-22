كتائب شهداء الأقصى – الثأر والتحرير: يخوض مقاتلونا الآن مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد أماكن اقتحامه في محاور مخيم طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 22 2024 - 05:10

كتائب شهداء الأقصى – الثأر والتحرير: يخوض مقاتلونا الآن مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد أماكن اقتحامه في محاور مخيم طولكرم بالضفة الغربية

منذ 38 mins 22 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة