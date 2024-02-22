انهار منجم غير قانوني للذهب وسط فنزويلا، بحسب السلطات التي لم تعلن إلى الآن عن أعداد القتلى أو المحاصرين.

ووقع الحادث في بلدية أنغوستورا، بعد انهيار جدار في منجم يعرف باسم بولا لوكا، الذي يمكن الوصول إليه بطريقة واحدة، وهي رحلة بالقارب تستغرق عدة ساعات.

وقالت وزارة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية أمس الاربعاء إن المسؤولين لم يحصلوا بعد على العدد الكامل للقتلى أو المحاصرين أو المصابين، ولم يتم نشر أي تفاصيل عن جهود الإنقاذ.

وقال عمدة أنغوستورا، خورخي أرسينيغا، إنه “يعتزم نقل حوالي 30 نعشا إلى مكان قريب من المنجم، الأمر الذي يشير إلى توقع ارتفاع عدد القتلى إلى العشرات.

كما وتناقلت وسائل إعلام فنزويلية معلومات عن حصار العشرات من الأشخاص في المنجم.

وكانت أنشأت الحكومة الفنزويلية في عام 2016 منطقة كبيرة لتطوير التعدين تمتد عبر وسط البلاد، لإضافة إيرادات جديدة إلى جانب صناعة النفط، ومنذ ذلك الحين، انتشرت عمليات استخراج الذهب والماس والنحاس والمعادن الأخرى داخل تلك المنطقة وخارجها.

الجدير بالذكر أن العديد من هذه المناجم غير قانونية، لكنها توفر وظائف للفنزويليين، على الرغم من ظروف العمل القاسية.

المصدر: وكالات