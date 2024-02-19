هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريراً عن حادث على مسافة 100 ميل بحري إلى الشرق من عدن في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريراً عن حادث على مسافة 100 ميل بحري إلى الشرق من عدن في اليمن
منذ 2 ساعة
19 February، 2024
عاجل
اليمن
عدن
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية
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