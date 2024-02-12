واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة. واستهدف ‏مجاهدوها عند الساعة 14:40، التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة.

وعند الساعة 15:15، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏برانيت بصاروخ “فلق 1” وأصابوها إصابة مباشرة. وبعدها بقليل، استهدفوا ثكنة ‏زرعيت برميات صاروخية من “فلق 1” أيضاً وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وردا على ‌‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو عند الساعة 15:25 مبنى في مستعمرة يرؤون يتموضع فيه جنود ‌‏العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وأيضاً وردا على ‌‌‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 17:05، مبنى في مستعمرة افيفيم يتموضع فيه جنود ‌‏العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وبعدها بدقائق، عند الساعة 17:55، استهدف ‏مجاهدو المقاومة موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. كما استهدفت المقاومة عند الساعة 18:15 من مساء الاثنين انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

المقاومة تزف الشهيدين بسام ومهنا

وزفت المقاومة الاسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد محمد باقر حسان بسام “خميني” مواليد عام 1989 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد محمد باقر حسان بسام

كما زفت المقاومة الشهيد المجاهد علي أحمد مهنّا “مالك” مواليد عام 1988 من بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد علي أحمد مهنّا

العدو الصهيوني يواصل اعتداءته ويشن عدداً من الغارات على مناطق جنوبية

رمى سلاح الجو الإسرائيلي المعادي بكل ثقله في أجواء المناطق الحدودية في جنوب لبنان ونفذ عدداً من الغارات الجوية اليوم. وواصلت قوات الاحتلال الصهيوني تتفيذ اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وشن الطيران الحربي المعادي مساء اليوم غارة بالصواريخ على احد المنازل في بلدة بليدا جنوبي لبنان، كما قصف العدو بالمدفعية اطراف بلدتي علما الشعب والناقورة، والاطراف الغربية لبلدة طيرحرفا.

ونفذت الطائرات الحربية الصهيونية سلسلة غارات إستهدفت جبل بلاط ومنطقة الصالحاني في القطاع الغربي من جنوب لبنان. وقصف العدو بالمدفعية أطراف مروحين ورميش ويارون.

ومساء اليوم، نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية إستهدفت بالصواريخ بلدة طلوسة في جنوب لبنان.

رسالة مراسل المنار من جنوب لبنان علي شعيب حول تطورات المساء عند الحدود مع فلسطين المحتلة

ونفذ سلاح الجو الصهيوني صباح اليوم، 4 غارات استهدفت بلدات طيرحرفا ومارون الراس والعديسة والخيام، كما استهدفت غارة مسيرة سيارة في مدينة بنت جبيل. وصباح اليوم أيضاً، قصفت مدفعة الاحتلال، اطراف بلدتي الناقورة و طير حرفا.

ومن بعد ظهر ومساء اليوم، استهدفت غارة صهيونية بلدة الجبين، كما استهدفت مسيرة صهيونية بلدة مروحين. في حين نفذت مدفعية العدو جبل السدانة واطراف الحي الوسطاني” في بلدة شبعا.

المصدر: المنار