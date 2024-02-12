المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجّه وتصيبه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 16:30

المقاومة الإسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجّه وتصيبه إصابة مباشرة

منذ 28 mins 12 February، 2024
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