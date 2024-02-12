خليل موسى

بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية، والذكرى الخامسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، وبحضور وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الذي زار دمشق ملتقياً كبار المسؤولين السوريين على رأسهم الرئيس بشار الأسد، أقيم حفل استقبال سنوي في مقر السفارة في العاصمة دمشق. السفارة شهدت حضوراً حاشداً ومتنوعاً من سياسيين واقتصاديين وعسكرسين، الى جانب سفراء، وكبار المسؤولين في الدولة السورية ووزراء حكومتها.

وزير الخارجية السوري د. فيصل المقداد أشاد بالعلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية، موضحاً في حديثه لموقع المنار، عن أهمية تكامل هذه العلاقات.

بدوره، السفير الايراني في سورية د. حسين أكبري، تحدث عن القوة التي وصلت إليها الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة.

وعن مستجدات التعاون السوري الايراني على الصعيد الاقتصادي، تحدث أمين سر غرفة التجارة السورية الايرانية.

جميع الخبراء أجمعوا على المشهد المتكامل في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران، واستمرار بطولات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ووقوف المقاومة الاسلامية في لبنان الى جانبها ومعها المقاومة اليمنية والعراقية.

المصدر: موقع المنار