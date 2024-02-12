تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ129 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل اثنين من وحدة “الكوماندوز” وإصابة 3 بجروح خطيرة في المعارك البرية بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن “الرائد عادي الدور، 21 عاما والجندي في وحدة ماجلان، لواء الكوماندوز، والرائد (احتياط) وألون كلاينمان، 21 عاما والجندي في وحدة ماجلان، لواء الكوماندوز، قتلا في معارك بجنوبي قطاع غزة”.

كما أشار الجيش إلى إصابة جنديين من وحدة “الكوماندوز” بجروح خطيرة بالمعارك في قطاع غزة.

وذكر إن جندي احتياط “أصيب بجروح خطيرة في حادث سيارة جنوب البلاد” دون مزيد من التفاصيل.

ووفقا للإعلان الرسمي من جيش الاحتلال فإنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 566 بينهم 229 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

كما أفادت مصادر فلسطينية عن اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة في عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وقصفت سرايا القدس بقذائف الهاون الثقيل موضع للقيادة والسيطرة لجيش العدو الصهيوني في محور التقدم وسط خانيونس.

وأفادت سرايا القدس أنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك في منطقة معن جنوب شرق خانيونس، أكدوا نصب كمين محكم لقوة صهيونية مع ساعات فجر اليوم الإثنين وفور وصول القوة لموضع الكمين باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات والعبوات، موقعين أفراد القوة بين قتيل وجريح.

المصدر: موقع المنار