سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون الثقيل موضع للقيادة والسيطرة لجيش العدو الصهيوني في محور التقدم وسط خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 11:56

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون الثقيل موضع للقيادة والسيطرة لجيش العدو الصهيوني في محور التقدم وسط خانيونس

منذ 25 mins 12 February، 2024
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