إعلام العدو: سماع دوي إطلاق نار كثيف واشتباكات في روحوفوت جنوب تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 02:24
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إعلام العدو: سماع دوي إطلاق نار كثيف واشتباكات في روحوفوت جنوب تل ابيب
منذ 1 ساعة
12 February، 2024
عاجل
اطلاق نار
تل ابيب
كيان العدو
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