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February 11 2024 - 19:32

الخارجية اللبنانية دانت المخططات العدوانية الصهيونية باقتحام رفح

منذ 27 mins 11 February، 2024
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها الاحد “بأشد العبارات، المخططات الاسرائيلية العدوانية باقتحام مدينة رفح، استكمالا للحرب المستمرة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين بصورة قسرية”.

ودعت الوزارة “مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته من خلال إتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الانسانية للفلسطينيين، وصولا الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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