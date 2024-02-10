لليوم الـ127، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد 18 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي النصر شمال المدينة، كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة طيبة التي كانت تؤوي نازحين شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.

سويسرا | الصحة العالمية توثق 721 هجوما على مرافق صحية داخل الاراضي الفلسطينية

أكدت منظمة الصحة العالمية، إنها وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش أن “المنظمة الأممية وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأشار خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عقده بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن من بين الهجمات “نحو 357 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 645 شخصا، وإصابة 818 آخرين”.

وأوضح ياسار يفيتش أن “الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36، وأثرت على 90 سيارة إسعاف” بقطاع غزة.

المصدر: موقع المنار + وكالات