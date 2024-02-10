‏استشهاد الدكتورة في الجامعة الإسلامية رهف حنيدق وزوجها الأستاذ محمد أبو السعيد وأبنائهما أسامة وأحمد في قصف إسرائيلي طال منزلاً يؤويهم في شمالي رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 03:00

‏استشهاد الدكتورة في الجامعة الإسلامية رهف حنيدق وزوجها الأستاذ محمد أبو السعيد وأبنائهما أسامة وأحمد في قصف إسرائيلي طال منزلاً يؤويهم في شمالي رفح

منذ 33 mins 10 February، 2024
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