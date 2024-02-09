تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 126 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (564) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (2840) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6500) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية.

ودمرت المقاومة خلال التصدي مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

وقد تمكنت المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام، منذ اليوم الأول في 7 من أكتوبر من قتل مئات الجنود وأسر نحو 250 صهيونياً، فيما دكّت صواريخ القسام مطار بن غوريون وعسقلان وأسدود والتحشدات وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة “طوفان الأقصى”، والتي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.

الإعلام العسكري نشر اليوم الجمعة، عدداً من البلاغات العسكرية حول مختلف العمليات الجهادية التي نفذها مجاهدو المقاومة، تنوعت ما بين تفجير العبوات في القوات الصهيونية الراجلة، والإجهاز على الجنود ودك تحشدات العدو بقذائف الهاون.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

القسام تهدي عملية إلى المقاومة في اليمن ولبنان والعراق

وأفادت كتائب الشهيد عزالدين القسام، أن مجاهديها دكوا قوات العدو المتوغلة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون. كما تمكن مجاهدو الكتائب من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وبثت كتائب الشهيد عز الدين القسام مساء اليوم مشاهد من عمليات القنص واستهداف آليات العدو في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وأظهرت المشاهد تمكن قناص القسام من الإجهاز على قناص صهيوني وعدد آخر من جنود الاحتلال، كما أظهرت سحب العدو لآلياته التي استهدافها مجاهدونا جنوب غرب مدينة غزة. وأهدت القسام هذه العملية إلى المقاومة في اليمن ولبنان والعراق.

سرايا القدس تواصل عملياتها الجهادية وتستهدف آليات الاحتلال ومواقعه في محاور التوغل

وأفادت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في مناطق التقدم غرب خانيونس.

وعرضت السرايا مشاهد من استهداف مجاهديها للآليات العسكرية الصهيونية في محاور التقدم غرب خانيونس.

كما قصفت السرايا برشقة صاروخية آليات وتحشدات العدو شرق المحافظة الوسطى. واستهدفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين بالأسلحة الرشاشة والثقيلة تحشدا عسكريا لجنود وجيبات العدو خلف المقبرة الشرقية شرق جباليا وحققنا إصابات مباشرة في صفوف الجنود.

وعرض الاعلام العسكري للسرايا مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي التحشدات وجنود العدو غرب غزة.

كتائب المجاهدين تستعرض عملياتها خلال طوفان الأقصى

ووزع الاعلام العسكري لكتائب المجاهدين مشاهد من دك تجمعات آليات وجنود العدو الصهيوني في غرب مدينة غزة بالصواريخ، كما دكت الكتائب تجمعات القوات الصهيونية في جنوب شرق غزة بعدد من الصواريخ قصيرة المدى.

وبالاشتراك مع سرايا القدس، استهدفت كتائب المجاهدين بالأسلحة الرشاشة والثقيلة تحشدا عسكريا لجنود وجيبات العدو خلف المقبرة الشرقية شرق جباليا وحققت إصابات مباشرة في صفوف الجنود. كما قصفت الكتائب تجمعات لآليات وجنود العدو الصهيوني في جنوب غرب غزة بعدد من صواريخ 107.

وأعلن الناطق العسكري لكتائب المجاهدين “أبو بلال” في كلمة له في ذكرى الإنطلاقة الـ 24 للحركة، أن المجاهدين نفذوا ما يزيد عن 450 مهمة عسكرية شملت خوض ما يربو عن 110 اشتباكات مباشرة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم.

كما دمر مجاهدو الكتائب خلال طوفان الأقصى، 48 الية صهيونية وقصفوا المغتصبات الصهيونية والمواقع العسكرية بما يزيد عن 130 رشقة صاروخية، كما قاموا بما يزيد عن 100 عملية قصف بالهاون لآليات وجنود العدو المتوغلة.

كما استهدف المجاهدون 14 عملية استهداف لطائرات العدو وزوارقه البحرية واسقاط 8 مسيرات صهيونية وعمليات أخرى. كما كان لخلايا الكتائب في الضفة الكلمة المميزة في هذه المعركة حيث نفذوا ما يزيد عشرين مهمة عسكرية.

المصدر: سرايا القدس+كتائب القسام+كتاب المجاهدين