تظاهر مئات المغاربة اليوم الجمعة في العديد من المدن المغربية رفضا للحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي ومطالبة بوقف الإبادة الجماعية وبإنهاء التطبيع مع الاحتلال.

التظاهرات التي عمت غالبية المدن المغربية دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في جمعة الغضب 18 تحت شعار “ذكرى الإسراء والمعراج.. دعم لطوفان الأقصى”.

ورفع المحتجون، الأعلام الفلسطينية، واللافتات الداعمة للمقاومة الفلسطينية، والرافضة للتطبيع إلى جانب الصور التي تبرز أشكال التقتيل والدمار والخراب الذي حل بغزة بعد أزيد من أربعة أشهر على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وإلى جانب الشعارات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، رفع المحتجون شعار: “الشعب يريد إسقاط التطبيع” و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، و”المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين”.

وتخللت هذه المظاهرات كلمات لنشطاء ومتضامنين مع فلسطين، انتقدوا الموقف الدولي عامة، وخصوصا الأمريكي منه على وجه الدقة والتحديد، كما دعوا إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط بشكل فوري.

وتأتي هذه المظاهرات المستمرة في مختلف المدن المغربية قبل يوم واحد من مظاهرة وطنية دعت لها مجموعة من الهيئات والمنظمات المدنية المغربية المتضامنة في فلسطين بعد غد الأحد، رفضا للحرب ومطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، والضغط على الحكومة المغربية من أجل اتخاذ خطوة متقدمة ليس فقط لجهة إدانة الحرب والمطالبة بوقفها، وإنما بأخذ موقف عملي بوقف التطبيع مع الاحتلال.

المصدر: وكالة صفا