‫إعلام العدو: سماع دوي عدد من الانفجارات في الجليل الأعلى  عقب دوي صفارات الإنذار  – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 19:24

‫إعلام العدو: سماع دوي عدد من الانفجارات في الجليل الأعلى  عقب دوي صفارات الإنذار 

منذ 1 ساعة 9 February، 2024
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