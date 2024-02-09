إعلام العدو: رصد عدد من عمليات الإطلاق خلال الساعات القليلة الماضية من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 17:54

إعلام العدو: رصد عدد من عمليات الإطلاق خلال الساعات القليلة الماضية من جنوب لبنان

منذ 18 mins 9 February، 2024
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